Не теряют надежды на мир: История пенсионеров из прифронтового поселка Донетчины (Видео)

Супруги Сарбаш, проживающие в прифронтовом поселке Андреевка (Донецкая обл.), вместе полстолетия. С начала вооруженного конфликта на Донбассе они пережили обстрелы и знают как выжить в этой беде. А также не потеряли надежды на мир. Продержаться им помогают обычные хозяйственные хлопоты. Сегодня одно из фирменных блюд в семье имеет символическое значение.

Ирина Сарбаш много времени проводит на кухне. Знает много кулинарных хитростей. Ее фирменное блюдо – булочки в форме сердец. Их любит муж Ирины. В жизни супругов было много радостей: рождение детей и внуков, интересная работа и путешествия.

Наибольшее горе и печаль они испытали уже в преклонном возрасте. Сарбаши даже не подозревали, что собственными глазами увидят войну. «То очереди, то автоматы, то зенитки стреляют тут рядом», – говорит Иван Сарбаш.

«Дома были разбиты, у людей крыши поснимало. Одна женщина в результате получила инвалидность II группы», – добавляет Ирина Сарбаш.

Годы вооруженного конфликта переживают в трудностях, потому что на еду не хватает средств. «Брали в долг в магазинах. Люди давали в долг, какие-то запасы, овощи. Так и перебивались. Очень тяжело», – поделилась Ирина Сарбаш.

Эти булочки женщина готовит с начала вооруженного конфликта. Необходимые продукты есть в наборе выживания Фонда Рината Ахметова. Гуманитарная помощь спасала тогда, спасает и сейчас.

Супруги хотели бы снова беспрепятственно ездить во временно неподконтрольный украинской власти Донецк и видеть родных. Именно поэтому самая главная мечта – чтобы война как можно быстрее закончилась. «Я желаю всем жителям Донбасса, чтобы в Новом году в их сердцах наступил мир и спокойствие», – сказала Ирина Сарбаш.

А когда мечта осуществится, она приготовит много таких булочек-сердечек и с радостью будет угощать родных и соседей.

Фонд Рината Ахметова – самая масштабная гуманитарная миссия в Украине. В течение последних 5 лет – это единственная системная поддержка для жителей Донбасса. Выдано почти 12,5 млн наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»