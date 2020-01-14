У омбудсмена назвали количество людей, умерших при пересечении КПВВ на Донбассе в 2019 году

В 2019 году при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек. В основном это люди пожилого возраста. Об этом сегодня, 14 января, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста. Также за 2019 год, бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов (т. е. один раз в два дня) и оказали медицинскую помощь 301 человеку», – написал он.

Лисянский добавил, что по поручению омбудсмена Людмилы Денисовой он неоднократно выступал на областных коллегиях и выездном заседании правительства Украины (в Мариуполе) по вопросу обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей, с целью более оперативного оказания медицинской помощи людям, пересекающим КПВВ.

«Сегодня я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей. Я уверен, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям», – резюмировал Павел Лисянский.

Напомним, ранее Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек.