Стоимость продкорзины с минимальным набором продуктов в Украине выросла почти на 5%

Сопоставление цен продуктов питания с минимальной зарплатой в 2020 году показало, что стоимость продовольственной корзины в Украине, которая состоит из 8 продуктов, удовлетворяющих минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах выросла почти на 5%, в сравнении с прошлым годом.

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. В 2020 году сумма «на руки» выросла на 13,2%, по сравнению в прошлым годом (3 802,01 грн против 3 359,26 грн).

Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру.

В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) – 229 грн;

Хлеб (10 буханок) – 121 грн;

Рис (1,5 кг) – 38 грн;

Яйца (20 шт.) – 48 грн;

Сыр (1 кг) – 170 грн;

Мясо (6 кг) – 709 грн;

Фрукты (6 кг) – 151 грн;

Овощи (8 кг) – 133 грн.

Цена продовольственной корзины с такими продуктами – 1 599 грн. Это на 4,92% больше прошлогодней суммы.

Источник: www.picodi.com