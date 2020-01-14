На Луганщине предприниматель вернул громаде водоем стоимостью в полмиллиона

На Луганщине прокуратура в судебном порядке отстояла возвращении территориальной громаде земельного участка водного фонда в Станично-Луганском районе стоимостью почти полмиллиона грн. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«14 января 2020 года решением суда Луганской области удовлетворены исковые требования Луганской местной прокуратуры № 2 в интересах государства к частному предпринимателю о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка водного фонда общей площадью 11 га, стоимостью 448 тыс. грн», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, земельный участок под искусственным водохранилищем в 2008 году предоставили в пользование частному лицу для предпринимательской деятельности. Соответствующий договор аренды был подписан между Ольховским сельским советом Станично-Луганского района Луганской области и субъектом хозяйствования сроком на 15 лет.

Однако договорные обязательства арендатором надлежащим образом не выполнялись. В течение длительного времени, вопреки требованиям законодательства, арендная плата за использование земельного участка не выплачивалась, что привело к непоступлению средств в местный бюджет.

Кроме этого, арендатор не обеспечивал использование земли по целевому назначению, что также является нарушением существенных условий договора.

При вмешательстве прокуратуры суд обязал предпринимателя вернуть земельный участок в распоряжение громады.