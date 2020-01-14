Необычный рождественский вертеп показали в Северодонецке (Видео)

В Северодонецк приехали студенты из западной Украины, из поселков, где традиция народного театра сохраняется до сих пор. Автобусом молодежь привезла на Донбасс необычный рождественский вертеп.

Полсотни мальчиков и девочек, живущих от Черновцов до Харькова, приехали на восток страны. Молодежь говорит, что хочет познакомить жителей Донбасса с рождественскими традициями западной Украины и посмотреть, как празднуют на Луганщине. «Сегодня мы в Северодонецке. Будем продолжать до 19 января вертеповать и нести дух Рождества», – сказала соорганизатор вертеп-феста Надежда.

Девушки и юноши в возрасте от 14 до 30 лет несколько часов ходили по улицам города. «Ой, радуйся, земле, син божий народився», – пели они.

У каждого участника действа свой костюм и особая роль. «Достаточно интересно, поскольку мы несем украинские традиции и видно, что их здесь тоже поддерживают, и это очень ценно для нас и я очень рад, что многие люди причастны к этому», – поделился участник вертепа Стас.

В репертуаре авторов-путешественников два вертепа – исторический библейский и осовремененная подростковая версия.

Чтобы на это посмотреть, с занятий сбежались дети из интерната и студенты местного вуза. «Понравилось очень. Веселые все, позитивные», – сказала местная жительница Даниэла.

«Молодежь бесподобная. Молодцы, активные, дружные. И хотят, вот я подумала, возрождать нашу культуру и возрождать традиции. Это очень важно», – говорит библиотекарь Марина.

Больше всего зрителей у странствующего театра было на центральной площади города.

Ездить с вертепом по городам Украины молодежь планирует до Крещения.

Как сообщалось ранее, на Донбасс с украинским рождественским вертепом приехали студенты и менторы Украинской академии лидерства (УАЛ), представляющие 14 областей страны. Главная цель приезда – подарить людям радость, обменяться рождественскими традициями.

Источник: ТК «Донбасс»