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В «ЛНР» начали действовать новые цены на проезд до КПП у Станицы Луганской

14.01.20 21:32
Очередь на КПП «ЛНР» / Фото: EPA-EFE
Очередь на КПП «ЛНР» / Фото: EPA-EFE

«Правительство ЛНР» приняло «постановление», которым установлены стоимость билета и перевозки багажа при проезде до пункта пропуска у Станицы Луганской (Луганска обл.). Об этом со ссылкой на «горадминистрацию» Луганска пишут местные интернет-ресурсы.

«Документом вносятся изменения в постановление правительства ЛНР от 10 декабря 2019 года "Об организации пригородных автобусных маршрутов общего пользования на территории Луганской народной республики". Целью принятых изменений является установление стоимости проезда на пригородных маршрутах общего пользования «Луганск АС 12 – с/т «Северский Донец» и «Квартал 50 лет Октября Луганска» – с/т «Северский Донец», – говорится в сообщении.

Согласно принятому постановлению, на маршруте «Луганск – АС 12» – с/т «Северский Донец» установлена стоимость билета на проезд одного пассажира в размере 20 руб. (7 грн 87 коп., по местному курсу на сегодня, 14 января) и размер платы за перевозку одной единицы багажа – 10 руб. (3 грн 93 коп.). На маршруте «Квартал 50 лет Октября Луганска» – с/т «Северский Донец» стоимость билета на проезд одного пассажира будет составлять 12 руб. (4 грн 72 коп.) и размер платы за перевозку одной единицы багажа – 10 руб. (3 грн 93 коп.).

«Проезд по маршруту "Николаевский разъезд" – с/т "Северский Донец" будет осуществляться бесплатно для населения», – говорится в сообщении.

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