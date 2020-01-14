Мариуполь: В новом «Мультицентре» заработало отделение Пенсионного фонда (Видео)

В Левобережном районе Мариуполя в новом «Мультицентре» с начала этого года работает отделение Пенсионного фонда. Там можно оформить выплаты, получить удостоверение или просто проконсультироваться. Ежедневно туда обращаются почти 200 посетителей.

По словам жителей Мариуполя, в отделении свободных мест почти нет, все специалисты работают с посетителями.

Как рассказала мариупольчанка Светлана Погорелова, прежде чем прийти к оператору, необходимо взять талон с номером, по которому женщину должны вызывать к специалисту.

«Говорят оператор одного человека принимает 30 минут. А как на самом деле я не знаю, первый раз здесь. Раньше я ходила в исполком, но там очень тяжело. Чтобы туда попасть, я ходила две недели, мы считались в очереди. В 17:00 вечера каждый день нужно было приходить на перекличку», – рассказывает женщина.

Всего в офисе работают 12 сотрудников. По их словам, ежедневно обращаются около 200 посетителей. Работники подчеркивают, что не все запросы можно выполнить быстро. Однако, работать стало легче, потому что каждый оператор отвечает за определенную услугу.

«Есть распределение по направлениям, каждый специалист знает свое направление. Очень много сейчас по назначению пенсий обращаются. Все ожидали новые показатели назначения пенсий. Люди, которым позволяли сроки обратиться после 1 января 2020 года, конечно, это право использовали», – акцентировала заместитель начальника отдела Пенсионного фонда Левобережного района Анна Брагина.

«Прозрачный офис», а не кабинетная система. В Мультицентре уверяют, что для комфорта посетителей внедрили электронную очередь и продлили рабочий день.

«Понедельник, среда, пятница, суббота – с 8:00 до 16:00 часов. Во вторник и четверг – до 20:00. Ждем всех граждан города за удобными услугами», – добавила заместитель начальника Мультицентра Татьяна Каминченко.

Всего, в новом офисе управления Пенсионного фонда предоставляют около 20 услуг.

Источник: ТК «Сигма»