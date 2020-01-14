В Счастье приобретут уникальную разметочную машину

В Счастье (Луганская обл.) прошло заседание тендерного комитета по проведению открытого тендера по закупке разметочной машины в рамках реализации проекта направления «Безопасность общества и социальная сплоченность» Программы ООН по восстановлению и развитию мира под названием «Твой безопасный город. Любой в безопасности», сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Отправлено пять предложений из разных городов нашей страны. Комиссия отобрала наиболее привлекательную по техническим характеристикам машину и получила согласование от экспертов ПРООН.

При внедрении проекта будут решены вопросы безопасности пешеходов и водителей. Прежде всего, заменят старые и установят новые дорожные знаки, лежачие полицейские, закупят машины для нанесения дорожной разметки и, главное, будет идти просветительская работа с детьми: обустроят площадку ПДД в детском саду «Ивушка» и проведут различные учебные мероприятия.

«Проект долгосрочный и сложный. Поэтому начинаем его вместе с ОО "Культурная крепость", садиками, школами, полицией, военно-гражданской администрацией города Счастье и всей громадой. Наш город приобретет вторую в области (аналогичная машина у Сватово) разметочную машину. Производитель США, ее технические характеристики позволяют экономить топливо и краску, а также соответствуют экологическим стандартам. Интересно, что машину можно использовать для окрашивания других поверхностей (например. тротуарные бордюры и прочее). Добавим, разметочные машины в качестве результата проекта будет передана на баланс КП "Жилбудсервис"», – говорится в сообщении.