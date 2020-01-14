Житель Донетчины принес в полицию больше сотни единиц боеприпасов

В Волновахском районе местный житель сдал правоохранителям более сотни патронов к автоматическому оружию. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Волновахского отдел полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По словам мужчины, боеприпасы он нашел в сентябре прошлого года возле села Знаменовка, в котором он живет. Мужчина решил хранить их у себя дома, но, поняв всю опасность находки и ответственность за нее, решил добровольно принести патроны в полицию. Взрывоопасные предметы правоохранители изъяли.

«За незаконное хранение боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет – ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Однако, согласно ч. 3 этой же статьи именно такие действия со стороны гражданина предполагают его освобождение от уголовной ответственности», – пояснили в полиции.

Сотрудники полиции обратились к жителям, которые еще хранят дома незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или спецсредства. «Вы можете добровольно сдать их в правоохранительные органы без привлечения к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.