«Страшно отпускать»: В Старом Крыму дети играют на свалке или проезжей части (Видео)

В поселке Старый Крым Мариуполя местные жители жалуются, что дети вынуждены играть на свалке или на проезжей части. Поскольку детская площадка в колючих зарослях, а некоторые качели давно заржавели.

Так, в поселке по ул. Дружбы жители рассказывают, что возможностей для досуга у малышей здесь нет, хотя почти каждая семья – многодетная. Потому игровая площадка расположена на окраине поселка. Качели и карусели на ней уже заржавевшие, а вблизи горки – заросли колючек.

«Детей туда страшно отпускать, тем более в темное время суток. Площадка вся усеяна растениями, через которые пройти невозможно, дети колют ножки, их нельзя туда отпускать», – делится местная жительница Татьяна Велентий.

Поэтому жители просят депутатов уничтожить свалку, а на ее месте обустроить еще одну игровую зону.

«Некуда возить людям мусор, а не каждый способен заплатить, есть пенсионеры и многодетные. Мы хотим несколько мусорных баков, чтоб этот мусор было куда девать. А здесь заровнять и сделать площадку для детей, потому что детей очень много», – отмечает жительница поселка Маргарита Охрименко.

Как пояснил поселковый голова Старого Крыма Михаил Балабанов, площадку построили на окраине поскольку несколько лет назад там работал детский сад. Но дошкольников было мало и заведение закрыли. Он добавил, что в поселке нет специализированной службы ухода за игровыми зонами. Поэтому, когда успевают, то ремонтируют самостоятельно.

«Что касается детского городка, еще одного, я не знаю, нужен он или нет, поэтому давайте я туда поеду, посмотрю. Мы посмотрим, может демонтируем да перенесем поближе. Это не так просто все», – комментирует Балабанов.

Он отметил, что местные жители также должны заботиться о своей территории. Не мусорить, убирать колючки и сорняки, если беспокоятся о досуге своих детей. Потому что, бюджетных средств на ремонты и уход за всей территорией поселка не выделяют.

Источник: ТК «Сигма»