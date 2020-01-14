Сбитый самолет МАУ: Трюдо попросил содействия Зеленского в диалоге с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета Международных украинских авиалиний (МАУ) в Иране. Об этом сегодня, 14 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Джастин Трюдо попросил содействия Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

Глава Украинского государства положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию. «Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране», – подчеркнул Владимир Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Ранее сообщалось, что работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing МАУ будет проводиться в Украине.