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Луганщина: Где будет работать мобильный сервисный центр МВД в январе (График)

14.01.20 23:27
Фото: Региональный сервисный центр МВД в Луганской области
Фото: Региональный сервисный центр МВД в Луганской области

В Луганской области 16 и 17 января будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины. График выездов опубликовала сегодня, 14 января, пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Как уточняется, мобильные сервисные центры (МСЦ) МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Благодаря МCЦ МВД граждане могут получить следующие услуги:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Так, мобильные сервисные центры будут работать в декабре по следующему графику:

  • 16 января – пгт Троицкое;
  • 17 января – пгт Станица Луганская.

Режим работы – с 11:00 до 16:00. С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Луганской области по телефону: (06452) 4-50-55.

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