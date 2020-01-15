Крещенские купания: Жителям Мариуполя рассказали, как подготовиться (Видео)

В Мариуполе на Крещение многие жители отправятся к купелям, чтобы окунуться в студеную воду. Однако, по словам специалистов, даже закаленным людям нужна подготовка к экстремальному купанию.

Так, жительница Мариуполя Людмила Голубенко всю жизнь занимается спортом: поднимает гири, бегает, а в холода любит моржевание. По ее словам, к зимнему нырянию ее приобщила подруга. «Я начала купание летом. В сентябре продолжила, затем в ноябре. И вот уже 13 лет. Сейчас я уже купаюсь круглый год», – рассказывает женщина.

Прежде чем нырнуть в холодную воду даже закаленным людям надо подготовиться. Это может быть пробежка, упражнения на тренажерах или разминка. В этом году в Мариуполе льда нет, и ничего не мешает зайти в море. Поэтому после нескольких минут водных процедур можно снова выйти на берег.

В то же время, спасатели начали готовить крещенские купели. Они расчищают дно, устанавливают помосты. «Это извлечение опасных предметов, которые принесло осенне-зимними штормами, установка помостов, трапов, палаток», – говорит начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.

Медики предупреждают, тем, кто страдает хроническими заболеваниями, от зимнего купания стоит отказаться. Ведь это большая нагрузка на организм, к которой следует готовиться заранее. «Подготовка идет не только кратковременная. Она идет в течение всего года. Это и занятия спортом, это и, возможно, закаливание. Но не будет лишним проконсультироваться со своим семейным доктором», – советует семейный врач Надежда Фартушняк.

Как поясняют священники, на Крещение освящают воду, поэтому нырять в прорубь не обязательно. Однако, и плохого в этом тоже ничего не видят. «Для здоровья это наоборот очень хорошо. Но не надо думать, что, если человек целый год грешит, а потом на Богоявление и в день Святого Крещения будет погружаться в ледяную воду, то от этого автоматически снимутся все грехи. Это неправда», – рассказывает архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий.

И самое важное, подчеркивают спасатели, нырять нужно в подготовленные к этому проруби, для того, чтобы не травмироваться.

Источник: ТК «Сигма»