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В 2019 году потери среди гражданского населения на Донбассе заметно снизились, – Human Right Watch

15.01.20 08:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2019 году количество жертв вооруженного конфликта среди мирного населения на востоке Украины уменьшилось. Об этом говорится в докладе международной организации Human Right Watch «Всемирный отчет 2020».

Как говорится в документе, «военные действия на востоке Украины продолжаются уже 6-й год, по-прежнему создавая риски для гражданского населения, хотя в абсолютных цифрах отмечается снижение гражданских потерь».

«В 2019 году потери среди гражданского населения заметно снизились. Главными источниками рисков были артиллерийские и минометные обстрелы, огонь стрелкового оружия, противопехотные мины и взрывоопасные пережитки войны», – отмечают в Human Right Watch.

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