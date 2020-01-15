На Донетчине от разрыва гранаты погиб мужчина, – ОБСЕ

В селе Шевченко (Великоновоселковский р-н, Донецкая обл.) в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 14 января.

13 января наблюдатели уточняли сообщения о мужчине, который погиб 11 января в результате взрыва гранаты в селе Шевченко. Медицинский персонал в морге больницы в Великой Новоселке сообщил СММ, что 11 января в морг было доставлено тело мужчины с травмами (переломами ног и ранениями головы и грудной клетки) с характерными признаками ранения от разрыва гранаты реактивного противотанкового гранатомета (РПГ).

Кроме того, 13 января сотрудник отделения полиции в Великой Новоселке сообщил членам патруля Миссии, что об инциденте, вследствие которого 35-летний мужчина погиб в результате взрыва в своем доме в Шевченко, сообщили его соседи.

Жительница (50-70 лет) Шевченко сообщила СММ, что она знала погибшего мужчину, и добавила, что он собирал металлолом в районе рядом с полигоном. Другие жители населенного пункта сообщили наблюдателям, что 11 января они слышали взрыв в поселке.