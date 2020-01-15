Подозреваемый в расстреле участницы АТО Амины Окуевой помещен под стражу

Киевский суд поместил под стражу главного подозреваемого в убийстве лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойца добровольческого батальона Амины Окуевой, которое произошло в 2017 году, и покушении на ее супруга, командира добробата Адама Осмаева. Об этом сообщает «Сегодня».

Соответствующее решение Святошинский районный суд Киева принял 14 января, удовлетворив просьбу прокуратуры.

Судья постановила поместить 55-летнего подозреваемого Игоря Редькина под стражу сроком на 2 месяца – до 11 марта. Адвокат подсудимого уже выразил готовность подать апелляцию на решение судьи.

В начале рассмотрения ходатайства сторона защиты просила провести закрытое заседание, но судья отклонила запрос. Кроме того, по просьбе обвиняемого суд запретил снимать его на фото или видео.

Прокурор просил для подсудимого содержание под стражей, чтобы избежать оказания влияния на свидетелей и экспертов и чтобы не дать задержанному скрыться от правосудия.

В свою очередь, адвокат заявил, что проведенных экспертиз недостаточно, чтобы утверждать о вине его подзащитного, при этом юрист косвенно признал то, что на автомате, из которого в 2017 году расстреляли автомобиль Окуевой, действительно были следы ДНК Редькина.

«ДНК не говорит о том, что он убивал. Доказательства отсутствуют. Подозреваемый может быть причастен к оружию, но не к убийству... Отсутствие двух пальцев говорит о том, что под сомнением то, что он мог использовать автомат», – заявил адвокат, назвав ходатайство о мере пресечения несоответствующим законодательным нормам.

Сам обвиняемый назвал доводы прокуратуры необоснованными.

Следователи считают 55-летнего выходца из Дагестана Игоря Редькина организатором преступной группировки, которая более 2-х лет назад совершила убийство Амины Окуевой и покушение на Адама Осмаева.

Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Окуевой и ее супруга Адама Осмаева на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, Амина Окуева убита. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Также сообщалось, что 12 января 2020 года правоохранители задержали подозреваемого.