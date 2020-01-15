В «ДНР» заявили, что начали отслеживать подземные толчки в Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) «МЧС ДНР» с помощью сейсмической аппаратуры начало круглосуточный мониторинг ситуации на территории Советского района, где с весны прошлого года периодически наблюдаются подземные толчки. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС».

«Сотрудниками МЧС организован постоянный мониторинг ситуации, связанной с негативными динамическими явлениями на территории Советского района Макеевки – в поселках Объединенный и Калиново-Восточный – с применением средств объективного контроля», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «ДНР», для определения источника и причин подземных толчков была закуплена аппаратура сейсмического контроля «Ермак-5». «С ее помощью сотрудники ведомства будут вести круглосуточное наблюдение. Для установки специальных датчиков в районе были определены 4 точки. Информация, зафиксированная сейсмодатчиками, будет проанализирована и передана в рабочую группу по установлению природы негативных динамических явлений», – утверждают в «республике».

Напомним, в конце октября 2019 года в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Также на местных интернет-ресурсах сообщалось, что после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» 8 декабря 2019 года снова произошел подземный толчок.