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Вторая жизнь старым вещам: В Северодонецке старшеклассницы шьют экосумки (Фото)

16.01.20 15:32
Скриншот видео «UA:Донбасс»
Скриншот видео «UA:Донбасс»

4 школьницы в Северодонецке открыли мастерскую под названием «Вторая жизнь старым вещам». Шьют экосумки и мешочки на заказ. Проект реализовали по программе «Upshift Украина» при поддержке ЮНИСЕФ и правительства Японии.

О возможности создания проекта десятиклассницы узнали в школе. У каждой девочки из группы – свои обязанности. Они выглаживают ткань, кроят, шьют на машинке, обрабатывают детали на оверлоке.

Экосумки школьницы шьют, чтобы решить проблему с утилизацией полиэтилена. «Допустим, если у людей есть старая вещь, и они просто не хотят ее выбрасывать, они могут ее принести нам. И мы сделаем из нее прекрасную сумку», – рассказала участница проекта София.

На изготовление одной сумки нужно потратить около 2-х часов, на мешочек – несколько минут. Сейчас девочки выполняют первый заказ: 50 сумок для местной общественной площадки «ХочуБуду».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»

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