Жительница Горловки показала, что можно купить в «ДНР» на две тысячи рублей (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Рита рассказала о ценах на продукты и своих покупках.

В частности, горловчанка приобрела 1,5 кг яблок на 120 руб. (47 грн по местному курсу на 20.01.2020) по цене 85 руб. (33 грн) за кг.

Кроме того, женщина купила (цена за 1 кг):

курицу – 135 руб. (53 грн);

куриный фарш – 180 руб. (71 грн);

подсолнечное масло – 65 руб. (26 грн) за 1 л.

Горловчанка рассказала, что у нее закончились крупы, поэтому она пополнила запасы (цена за кг):

пшеничная крупа «Артек» – 40 руб. (16 грн);

рис «Лидер» – 78 руб. (31 грн);

рис пропаренный – 68 руб. (27 грн);

гречка – 65 руб. (26 грн);

макароны – 40 руб. (16 грн).

Макарон и гречки жительница Горловки взяла по 2 кг.

Также она приобрела:

чай «Ричард» с бергамотом – 75 руб. (30 грн) за пачку весом 90 г;

кофейный напиток «Ранок» – 35 руб. (14 грн) за 100 г;

кофе «Нескафе» – 200 руб. (79 грн) за 150 г.

Еще Рита купила освежитель воздуха, шампунь, сухой дезодорант, стикеры чистоты для унитаза «Туалетный утенок».

«Все покупки обошлись в 2 тыс. руб. (787 грн – ред.)», – резюмировала горловчанка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube