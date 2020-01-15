Отчитаться за доходы: Кому нужно подать декларацию

Украинцы должны отчитаться за свои доходы до 30 апреля. Подавать декларацию должны все, говорится в статье 67 Конституции Украины: «Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошлый год в порядке, установленном законом». Об этом пишет «Сегодня».

Граждане должны отчитаться за деньги, полученные в 2019 году. Это касается доходов, с которых не платился налог на доходы физлиц и военный сбор.

«Если украинцы работают официально в компании, то их налогами занимается работодатель. Поэтому им декларировать самостоятельно ничего не надо. Но в отдельных случаях – при получении наследства, продаже недвижимости, сдаче жилья в аренду, купле-продаже ценных бумаг и так далее – доходы нужно декларировать», – поясняет юрист Ирина Бугай.

Подать декларацию надо до 30 апреля.

Юрист Борис Костюк отмечает, что подавать декларацию нужно также тем, кто работает по найму у частных лиц – например, репетиторам, няням, садовникам, ремонтникам – получает доходы «в конверте» и не зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель: тогда он должен показать свои доходы в декларации. Эти доходы нужно включить в общий годовой налогооблагаемый доход и заплатить налоги – 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

«По факту, государство не отслеживает, занимается ли человек репетиторством или подрабатывает ли няней. Обычно они и не декларируют свои доходы – нет контроля», – говорит Костюк.

Задекларировать доходы нужно и арендодателям. А также людям, которые получили наследство не от ближайших членов семьи (не первой степени родства – родителей, супруга, дедушки и бабушки), а, например, от дяди или тети, и если с наследства не уплачивался налог.

Если человек получает доход за границей, ему тоже нужно подавать декларацию. Это, например, фрилансеры, то есть специалисты, которые живут в Украине и отдаленно выполняют работу для иностранных компаний, например, программисты. Также сюда относятся заробитчане.

Подать декларацию можно любым удобным способом: лично отнести в территориальный орган фискальной службы, отправить почтой или в электронной форме в «Электронном кабинете налогоплательщика».

«Если отправлять декларацию почтой, то это нужно делать не позже, чем за пять дней до крайнего срока подачи декларации, а при подаче в электронной форме – не позже, чем за час до окончания дня, в который заканчивается срок», – отмечает юрист Борис Костюк.

Если не подать декларацию или заполнить ее неправильно – придется заплатить два штрафа.

Первый – за просрочку подачи декларации или за неподачу ее вовсе; за это предусмотрен штраф в размере 170 грн (п. 120.1 НК Украины). Но если декларант в течение года уже был оштрафован за такие нарушения, придется заплатить уже 1020 грн.

«Сумма штрафа за просрочку или неподачу не такая уж и большая, и он никого не пугает. С другой стороны, и контролирующие органы не хотят заниматься мелким штрафованием. До суда доходят лишь дела по крупным суммах, но их не так много – большими деньгами никто не хочет рисковать, поэтому с дохода, например, в виде наследства, украинцы в основном платят налоги», – замечает Ирина Бугай.

Второй штраф – за неуплату налогов. Если человек позже положенного срока самостоятельно уплачивает налог, то надо заплатить и штраф в размере 20% от суммы не вовремя уплаченного налога. А если налоговики самостоятельно выявят сумму неуплаченного налога, предусмотрен штраф в размере 25% суммы и военного сбора (п. 123.1. НК Украины). Кстати, за несвоевременную уплату налогов будет начислена пеня. А в случае неуплаты налогов на сумму в размере 881 000 грн и больше налогоплательщик может быть привлечен к уголовной ответственности. Правда, чтобы уплачивать такие налоги, доход должен составлять более 4,5 млн грн.