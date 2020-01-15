RU
Все новости

Туманно и достаточно тепло: Какой будет погода сегодня

15.01.20 08:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине сегодня, 15 января, вновь будет достаточно тепло. Отрицательная температура ожидается только в Карпатах и Прикарпатье. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

«15 января в Украине без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман», – сообщили синоптики.

Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный, на юге страны – юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, в западных областях и на крайнем юге страны – до 9 градусов тепла. В Карпатах и Прикарпатье будет холоднее – местами ожидаются 6-11 градусов мороза.

Инфографика: Укргидрометцентр

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк