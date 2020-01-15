Подводные камни и донбасский момент: Эксперт пояснил предложенные изменения в Конституцию касательно децентрализации

Верховная Рада сегодня, 15 января, планирует рассмотреть очередной вариант законопроекта президента о внесении изменений в Конституции Украины в части децентрализации. В нем есть ряд довольно спорных моментов, о которых «Донецким новостям» рассказал заместитель директора Украинского института будущего, руководитель Бюро аналитики «Тектум» Евгений Мироненко.

«Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), как говорится в народе, "оброс бородой". Сначала президент вносит на рассмотрение парламента документ, который критикуют все – от экспертной среды и представителей местного самоуправления. Затем, когда тема немного утихла, президент в последний рабочий день 2019 года представляет новый текст документа, в который вносит ряд технических правок, однако, суть не меняет. Данному проекту приписывают и возможность вручную определять статус отдельных областей, и концентрацию власти в руках президента, и уничтожение основ децентрализации», – отмечает Мироненко.

Он определил основные моменты предложенных изменений.

Первое. Представленные изменения вводят трехуровневую административно-территориальную структуру в Украине. «А именно – громады, округа (сейчас у нас – районы), области. Громады будут первичным субъектом местного самоуправления, забирают на себя функционал районов, в том числе административный и финансовый», – говорит эксперт.

Второе. Округ состоит из нескольких смежных громад. Критерии, методика и требования создания будут выписаны специальным законом. «Однако в представленных изменениях предусмотрено создание на уровне округа (района) собственных советов и исполнительных комитетов, которые будут принимать акты, обязательные для исполнения на соответствующей территории, а это будет приводить к конфликтам с обществом. Конфликты будут порождены постоянным вмешательством окружных советов и их исполнительных комитетов в хозяйственную деятельность громад. Это действительно сужает права местного самоуправления и задекларированные цели децентрализации. Конечно, если специальный закон не пропишет другое», – продолжает Мироненко.

Третье. Из Конституции Украины изымается перечень состава и названий областей Украины. Теперь порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование этих областей будет определяться отдельным законом. «То есть, в Конституции система административно-территориального устройства Украины будет вспоминать только об Автономной Республике Крым, Киеве и Севастополе. Все другие административно-территориальные единицы будут иметь общее название: громады, округа, области. Без количественного определения», – уточняет политолог.

Мироненко считает, что, скорее всего, данная норма связана с более глубокими процессами, в том числе и результатами переговоров в Париже во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года. Внесение изменений в этой части в Конституцию Украины усиливает значение Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (т.н. закон об «особом статусе» Донбасса), действие которого Верховная Рада пролонгировала 12 декабря 2019 года.

«Кстати, образование и ликвидация громад, округов, областей, установление и изменение их границ в соответствии со ст. 85 Конституции Украины – полномочия Верховной Рады. Однако в предложенных изменениях президент дополняет это положение обязательным представлением таких предложений только Кабинетом министров. То есть, парламентарии лишаются права законодательной инициативы в данном вопросе, должны голосовать за предложения, представленные Кабмином. По моему мнению, такая норма является не сбалансированной в вопросе равного права законодательной инициативы и Конституционный суд Украины, скорее всего, обратит на эту норму свое внимание», – считает аналитик.

Четвертое. В Конституции в системе административно-территориального устройства оставляют Автономную Республику Крым и город Севастополь. «Но если принадлежность города Киева к системе административно-территориального устройства можно оправдать статусом столицы государства, то вопрос Севастополя – только политическим аспектом, не более», – подчеркивает Мироненко.

Пятое. Органам местного самоуправления вернули срок полномочий до 5-ти лет. Нововведения относительно полномочий председателей окружных (районных) и областных советов, когда они должны были избираться на один год и иметь постоянную ротацию, – убрали.

Шестое. На уровне области, округов, города Киева и Севастополя внедряется должность префекта. Он как представитель государства, в частности, будет следить за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Он издает акты, обязательные на соответствующей территории, а также приостанавливает действие актов органов и должностных лиц местного самоуправления в случае их несоответствия Конституции или законам Украины – с одновременным обращением в суд.

Перфект назначается и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабмина. Но срок его пребывания на определенной территории не может превышать 3-х лет.

«Полномочия есть, а ответственность отсутствует, по крайней мере, за безосновательное приостановление актов органов местного самоуправления, которое может быть подтверждено тем же судом. Данная норма должна в принципе иметь дополнительное регулирование специальным законом», – считает эксперт.

«Предложенные изменения в Конституцию являются чрезвычайно актуальными в процессе завершения проведения реформы децентрализации. Однако, представленные изменения должны идти с комплексом проектов законодательных актов, определяющих функционал, регуляцию и уровень ответственности предложенных изменений», – заключил Мироненко.