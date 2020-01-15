«Еленовка. 150 машин до старого блокпоста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 января

Сегодня утром, 15 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 января линию разграничения через КПВВ пересекли 33,6 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8120 человек и 935 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6840 человек и 1055 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6300 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2885 человек и 600 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9480 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «5:04. Еленовка в Мариуполь. Общая очередь 15-20 авто от первого туалета, почти до магазина. Льгота до поворота на Докучаевск на 6:00 (по местному времени, – ред.)»;

«8:03. Еленовка. Стою с 5:10 (по местному времени, – ред.), продвижение было 1 раз на 2 машины»;

«Администратор»: «8:21. Еленовка. В Украину льгота 40-50 машин, основная 150 машин до старого блокпоста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.