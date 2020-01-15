Офис генпрокурора просит Иран передать Украине «черные ящики» сбитого Boeing

Офис генпрокурора просит Иран передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета рейса PS752. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Офиса.

«Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанную с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и сбитого иранскими военными», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинская сторона принимает все меры «для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы».

Как сообщалось ранее, Иран признал, что случайно сбил украинский самолет.