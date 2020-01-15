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В Human Right Watch назвали количество погибших на Донбассе детей

15.01.20 10:39
Пострадавшая от обстрела школа в Марьинке / Фото из открытых источников
Пострадавшая от обстрела школа в Марьинке / Фото из открытых источников

За неполных 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли 147 детей. Об этом говорится в докладе международной организации Human Right Watch «Всемирный отчет 2020».

«В январе – мае 2019 года отмечен трехкратный рост числа нападений на школы с обеих сторон по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За неполных 6 лет конфликта погибли 147 детей», – сообщают в международной организации.

Также в докладе отмечено, что в ноябре Украина стала 100-м государством, подписавшим Декларацию о безопасности школ – международный документ, призванный обеспечить безопасность учебных заведений в условиях вооруженного конфликта.

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