Сводка из зоны ООС за 14 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 14 января в результате обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого и Марьинки – из стрелкового оружия;

вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

рядом с Луганским – из станковых противотанковых гранатометов;

в районе Орехово – из артиллерийских систем калибром 122 мм, из минометов калибром 120 мм, из миномета калибром 82 мм, а также из автоматических гранатометов;

вблизи Крымского – из миномета калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 1 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил у Светлодарска из миномета калибром 82 мм.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 22 единицы. Обстрелам подверглись поселки Доломитное и шахты им. Гагарина на горловском направлении; поселки Александровка и Старомихайловка на донецком направлении; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».