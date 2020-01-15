Пальма Мерцалова, часовня и танк из соли: В соляных шахтах Соледара представлены необычные экспонаты (100 фото)

Главная туристическая достопримечательность города Соледар (Бахмутский район, Донецкая обл.) – соляные рудники, которые можно посетить в экскурсионном режиме.

Градообразущим предприятием Соледара является ГП «Артемсоль» – единственное в Украине предприятие, которое добывает именно каменную соль. Все 5 работающих рудников находятся на территории города. Как передает корреспондент «Донецких новостей», сейчас на предприятии работает 3 500 человек.

На предприятии организовывают оздоровительные экскурсии в шахты. Поток желающих спустится на дно древнего моря принимают круглогодично. Говорят, что даже двухчасовая экскурсия полезна для дыхательной системы.

Перед выходом на маршрут по соляной шахте экскурсантам проводят ознакомительный инструктаж по технике безопасности. Акцентируют: в шахте запрещено курить и употреблять спиртные напитки, воровать экспонаты, отклонятся от маршрута. Также всем выдают защитные каски. В клети (лифте) туристов спускают в выработки шахты 3-БИС, в которой уже не ведется добыча соли.

Туристы, слушая рассказ экскурсовода, бродят по соляным лабиринтам на глубине около 300 м. Здесь расположены огромный зал (высотой более 30 м) с уникальной акустикой, настоящее подземное футбольное поле, соляное кафе, в котором можно выпить кофе и посмотреть фильм. Также работает знаменитый спелеосанаторий «Соляная симфония», в котором лечат заболевания органов дыхания.

Шахтеры-соледобытчики создали копию пальмы Мерцалова – свой подземный аналог символа Донбасса. Изготовленная из соли конструкция с металлическим каркасом весит около двух тонн.

Здесь есть и подземная часовня, которой более 100 лет. Она была сооружена для того, чтобы шахтеры имели возможность посетить ее перед сменой.

Экспортируют соль, добываемую в рудниках предприятия, в 16 стран мира. Образцы соляной продукции можно увидеть на выставке в одном из многочисленных «кармашков» соляного лабиринта.

Для любителей пофотографироваться – большое количество фотозон. Это, к примеру, соляные скульптуры и барельефы, высеченные на стенах. При выходе из лифта посетителей встречает самый большой в мире барельеф из соли «Чумацкий шлях». 6 метров в длину и 3 метра в высоту. Также есть фотозоны с национальным колоритом.

Уже на поверхности находится магазин, где можно приобрести сувениры, соляные лампы и другую продукцию, которая изготовлена из соли, добытой в шахтах. Например, кристаллик соли вам обойдется в 5 грн. Мешочки и магниты – по 10 грн.

«Лампу можно приобрести от 50 грн, это маленькие – или глыба, или квадратик. Если с кнопкой и регулятором – это уже на 10-20 грн дороже. Если зверушки, совы, котики, собачки – начиная от 150 грн. В светильниках установлены цветные лампочки, их можно менять. Спросом пользуются все лампы. Но в основном, в виде совы. У нас их большое разнообразие. Самая дорогая сова у нас стоит 1 250 грн. Она сделана из единого соляного блока. Сейчас есть новинка – сочетание соли с деревом, такую лампу тоже неплохо берут. Для деток берут героев из мультиков – лунтиков, фиксиков и других. Хорошо также приобретают на церковную тематику, иконы. Также выполняем заказы любой сложности, цена зависит от формы и размера», – рассказала «Донецким новостям» продавец магазина.

На полках можно увидеть светильник в форме мяча с логотипом ФК «Шахтер», и даже в виде танка.