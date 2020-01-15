Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО (Фото)

14 января в Брюсселе (Бельгия) начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии «Решительная поддержка» (Афганистан). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Помимо участия в заседаниях, во время визита в штаб-квартиру НАТО Руслан Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных сил Великобритании и Румынии и начальниками Генеральных штабов Вооруженных сил Литвы и Польши. Речь шла об углублении военного диалога между ВСУ и армиями стран НАТО, а также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества.

В Минобороны отметили, что накануне Руслан Хомчак посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в городе Монс (Королевство Бельгия), где встретился с заместителем верховного главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Джеймсом Эверардо (Великобритания).