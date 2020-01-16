В Донецке показали разрушенную воинскую часть возле аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал, как сегодня выглядит бывшая воинская часть А1402 (Донецкий зенитный ракетный полк).

«Сегодня речь пойдет о воинской части – это ракетно-зенитные войска раньше здесь базировались» – рассказал Полтавец.

В/ч в январе 2020 года

До начала военного конфликта здесь дислоцировались около 300 солдат-срочников из всех регионов страны.

В/ч до начала боевых действий

Разрушенная в/ч находится на ул. Стратонавтов. В 2014 году, по словам дончанина, на дороге напротив нее стоял блокпост. В этом месте был бой между незаконными вооруженными формированиями и украинскими силами, которые прорвались со стороны аэропорта.

На постаменте у ворот НВФ повесили табличку, где указано, что 3 июля 2014 года здесь была создана «интернациональная бригада» «Пятнашка».

Также житель Донецка прошелся по территории разрушенной воинской части. Контрольно-пропускной пункт на въезде в в/ч, забор, ворота разрушены и разграблены.

Дончанин отметил, что бывшая в/ч находится вблизи Донецкого аэропорта – аэропорт видно с ее территории. Во время активных боевых действий большая часть строений были повреждены или разрушены. «Здесь можно увидеть кучи мусора, который сбрасывают сюда местные жители», – сообщил Полтавец.

Он показал разрушенные казармы снаружи и внутри.

Территория заросла кустарником. Ранее возле казарм был сад с плодовыми деревьями. Также Полтавец показал плац, где проходили строевые занятия. Вблизи плаца – вход в подвал, около которого дончанин заметил ящики, в которых обычно хранят боеприпасы.

На территории есть и иные корпуса казарм, но нет ни одного уцелевшего здания.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube