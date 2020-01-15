ДТП на Донетчине: Одного из пострадавших вырезали из покореженного авто (Фото)

Вечером 14 января в результате ДТП в Славянском районе Донетчины пострадали два человека. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 18:35 спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге М03 «Киев-Харьков-Должанский» возле г. Святогорск.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в результате столкновения автомобилей LADA Kalina и Nissan QASHQAI пострадали 2 человека 1971 и 1964 года рождения.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя автомобиля LADA Kalina с водительского сидения и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в ГСЧС.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.