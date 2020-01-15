Один колодец на село и заминированная дорога к школе: Правозащитники рассказали о Старомарьевке (Фото)

В «серой зоне», в неподконтрольном украинским властям селе Старомарьевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на 80 человек – 1 колодец, нет магазина, аптеки, а дети добираются на подконтрольную территорию 4 км по заминированной территории. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека (UN Human Rights Monitoring Mission).

Как отмечают правозащитники, в селе на речке Кальмиус проживают 80 человек, в том числе 7 детей. «Чтобы добраться до школы, они должны перейти мост и пройти 4 км по загрязненной минами территории. Они ходят в школу в селе Гранитное, на другом берегу, подконтрольном правительству», – рассказывают в Мониторинговой миссии.

«Взрослым тоже приходится преодолевать расстояния. Эти женщины идут 3 км к колодцу возле реки. Колодец – единственный источник питьевой воды для села. С 2014 года здесь нет магазина, аптеки и общественного транспорта», – добавляют там.

Правозащитники подчеркивают, что на востоке Украины много сел, которые стали изолированными из-за вооруженного конфликта.