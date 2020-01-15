RU
Все новости

Один колодец на село и заминированная дорога к школе: Правозащитники рассказали о Старомарьевке (Фото)

15.01.20 11:12
Марьевка / Фото Мониторинговой миссии ООН по правам человека
Марьевка / Фото Мониторинговой миссии ООН по правам человека

В «серой зоне», в неподконтрольном украинским властям селе Старомарьевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на 80 человек – 1 колодец, нет магазина, аптеки, а дети добираются на подконтрольную территорию 4 км по заминированной территории. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека (UN Human Rights Monitoring Mission).

Как отмечают правозащитники, в селе на речке Кальмиус проживают 80 человек, в том числе 7 детей. «Чтобы добраться до школы, они должны перейти мост и пройти 4 км по загрязненной минами территории. Они ходят в школу в селе Гранитное, на другом берегу, подконтрольном правительству», – рассказывают в Мониторинговой миссии.

«Взрослым тоже приходится преодолевать расстояния. Эти женщины идут 3 км к колодцу возле реки. Колодец – единственный источник питьевой воды для села. С 2014 года здесь нет магазина, аптеки и общественного транспорта», – добавляют там.

Правозащитники подчеркивают, что на востоке Украины много сел, которые стали изолированными из-за вооруженного конфликта.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк