«Рабы должны платить и не задавать вопросов»: Жители Донецка обсуждают «ОСАГО» в «ДНР»

В «ДНР» заявили, что с 1 июня 2020 года начнут штрафовать за отсутствие страховых полисов «ОСАГО» у владельцев транспортных средств. Ситуацию обсуждают жители Донецка в соцсетях.

Так, люди считают введение страховки просто еще одним способом «состричь» деньги с автомобилистов, а также считают, что страховка в «ДНР» будет бесполезной:

Юлия: «Еще один способ состричь бабло с автомобилистов. Страховка в ДНР будет бесполезной в любом случае»;

Леха: «А кто будет выплачивать страховку, если от боевых действий повреждение?»;

Катюша: «Никто, рабы должны платить и не задавать лишних вопросов. Неужели непонятно, что это очередная обдираловка нищего народа»;

Дмитрий: «Еще одна обдираловка»;

Илья: «Дайте угадаю. Этот новый побор ОСАГО при военном положении смогут оформить только те, у кого будет паспорт ДНР, а остальные второсортные с украинским паспортом и местной пропиской будут платить штрафы?»;

Василий: «Это все рассчитано, как бабла сбить с людей на официальном уровне. В Россию интегрируемся»;

Наталья: «Пора возвращать деньги, которые к нам ввозили».

Также дончане обсуждают нюансы страхования:

Роман: «Ну а страховые фирмы хоть появились?»;

Богдан: «Будем платить в кассу деньги и ездить с бумажкой, которой можно будет подтереть одно место в случае ДТП! Потому что требовать выплату будет не с кого»;

Наталья: «Это прям в точку»;

Людмила: «Еще страховая не открылась. Штрафные санкции отменили до 1 июня. Еще решают, как правильно ободрать народ»;

Вова: «МММ»;

Дмитрий: «Очередь будет, как за паспортами, загоняют народ».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Также в «республике» назвали тарифы, и сообщили, когда начнут штрафовать водителей за отсутствие «страховых полисов».