RU
Все новости

В Ильиновской ОТГ на Донетчине открыли новый спортзал (Фото)

15.01.20 15:06
Пресс-служба Управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации
Пресс-служба Управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации

В Ильиновской сельской объединенной территориальной громаде (Донецкая обл.) открыли новый спортивный зал при опорном учреждении общего среднего образования с углубленным изучением иностранных языков. Об этом сообщает пресс-служба Управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Появление современного комфортного места для тренировок юных спортсменов стало возможным в рамках проекта по капитальному ремонту, тепломодернизации и санации здания для размещения учебного заведения. Проект был реализован за счет средств областного бюджета. ОТГ выделила финансирование для приобретения борцовского ковра и тренажеров.

Оборудованное помещение – непосредственно спортивный зал, современные раздевалка и душевая – преимущественно будет использоваться для занятий воспитанников отделения по греко-римской борьбе, что с текущего года будет работать в детско-юношеской спортивной школе «Колос» Ильиновской ОТГ. Ожидается, что секцию будут посещать около 50 ребят.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк