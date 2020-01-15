В Ильиновской ОТГ на Донетчине открыли новый спортзал (Фото)

В Ильиновской сельской объединенной территориальной громаде (Донецкая обл.) открыли новый спортивный зал при опорном учреждении общего среднего образования с углубленным изучением иностранных языков. Об этом сообщает пресс-служба Управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Появление современного комфортного места для тренировок юных спортсменов стало возможным в рамках проекта по капитальному ремонту, тепломодернизации и санации здания для размещения учебного заведения. Проект был реализован за счет средств областного бюджета. ОТГ выделила финансирование для приобретения борцовского ковра и тренажеров.

Оборудованное помещение – непосредственно спортивный зал, современные раздевалка и душевая – преимущественно будет использоваться для занятий воспитанников отделения по греко-римской борьбе, что с текущего года будет работать в детско-юношеской спортивной школе «Колос» Ильиновской ОТГ. Ожидается, что секцию будут посещать около 50 ребят.