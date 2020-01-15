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Отобрал телефон и сломал руку: На Луганщине мужчина напал на ребенка

15.01.20 10:59
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные задержали вероятного грабителя, который напал на ребенка, отобрал у девочки телефон и сломал ей руку. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщение о происшествии патрульные получили вечером 14 января.

«Полицейские немедленно прибыли по вызову и обнаружили девочку, которая громко кричала от боли в руке. Стражам порядка ребенок пояснил, что к ней приставал малознакомый взрослый мужчина и она успела позвонить в полицию. После звонка мужчина сильно толкнул девочку, отобрал телефон и скрылся», – сообщили в пресс-службе.

Получив описание нападавшего патрульные начали осмотр прилегающей территории.

«Похожего мужчину полицейские обнаружили неподалеку. Во время поверхностной проверки, в кармане куртки, патрульные обнаружили похищенный телефон. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали перелом руки. Задержанного нападавшего патрульные передали следственно-оперативной группе», – отметили в патрульной полиции.

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