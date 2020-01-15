Костинский рассказал об информационной интеграции неподконтрольного Донбасса

Информационная интеграция неподконтрольных территорий осуществляется за счет всех доступных технологий телерадиовещания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, в ходе пресс-конференции на тему «Развитие украинского телерадиовещания в Донецкой, Луганской областях и на территории Крыма: 2015-2019 годы» сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, для защиты информационного пространства в марте 2015 года Министерством информационной политики была создана межведомственная комиссия по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания. «За 4 года была развита новая и улучшена действующая коммуникационная инфраструктура в Донецкой и Луганской областях и на юге Херсонщины, увеличена география покрытия украинского сигнала, в том числе на временно оккупированных территориях, упрощены условия получения разрешительных документов на вещание», – сообщил Сергей Костинский.

«Стимулируется развитие кабельных сетей в Донецкой и Луганской областях, где вещатели имеют огромную скидку», – добавил он.

С 2015 года, по словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, «информационная интеграция неподконтрольных территорий осуществляется за счет всех доступных технологий телерадиовещания – современных и таких, которые считались устаревшими, но которые в условиях войны оказались достаточно эффективными». «Доступ к украинскому телерадиовещанию возвращен более чем 4-м млн украинцев в подконтрольных и неподконтрольных районах», – отметил Костинский.