На Донетчине грузовик сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Вечером 14 января в Лимане (Донецкая обл.) произошло ДТП в котором пострадал велосипедист. Полиция ищет свидетелей происшествия. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Просьба к свидетелям наезда на велосипедиста, который произошел вечером 14 января около 18:00 на перекрестке улиц Независимости и Леваневского в городе Лиман – обратиться в Лиманское отделение полиции», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что около 18:10 в полицию поступило сообщение о том, что водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и уехал с места происшествия. Пострадавший с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован.

«При наезде вероятно были повреждены левый бок авто и бампер. Транспортное средство двигалось в сторону пос. Заречное Лиманского района», – отметили в полиции.

Обратиться в полицию можно по телефонам: 095-824-66-79 или 102, а также по адресу: г. Лиман, ул. Свободы, 27.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).