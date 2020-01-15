На Луганщине построят телевышку высотой 150 м (Инфографика)

В Камышевахе (Попаснянский р-н, Луганская обл.) в 2020 году будет построена телевышка высотой 150 м. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, в ходе пресс-конференции на тему «Развитие украинского телерадиовещания в Донецкой, Луганской областях и на территории Крыма: 2015-2019 годы» сообщила заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

«Все вышки, которые осуществляли украинское телерадиовещание, которые остались на оккупированных территориях, с них вещают вещатели из РФ и те вещатели, которые были созданы на оккупированных территориях», – сообщила Фещук.

Чтобы обеспечить возможность украинских вещателей охватывать временно неподконтрольные и граничащие с неподконтрольными украинским властям территории, были возведены телевышки.

В частности, зампредседателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания напомнила, что в 2016 году была построена вышка в Краматорске, в 2017 году были построены две вышки – в Бахмутовке (Луганская обл.) и Чонгаре (Херсонская обл.), в 2018 году возведена вышка в Горняке.

В 2019 году увеличена высота радиотелевизионной вышки в Чаплинке (Херсонская обл.). «В 2020 году запланировано строительство еще одной телевизионной вышки – в Камышевахе Луганской области – высотой 150 м», – сообщила Фещук.

«Запланировано создание телерадиопередающей станции в Станице Луганской на Луганщине», – добавила она.

По словам Фещук, была получена техническая помощь от парнтеров Украины – в персвую очередь, это США, Польша, Литва, Латвия и Словения. «Они передали Украине более 40 телевизионных и радиопередатчиков», – сообщила она.