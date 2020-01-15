ФК «Мариуполь» арендовал игрока «Шахтера»

ФК «Мариуполь» арендовал футболиста «Шахтера» Артема Дудника. Срок соглашения рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба ФК «Мариуполь».

Артем Дудик родился 2-го января 1997 года в Камень-Каширском (Луцкая область). Воспитанник ДЮСШ «Волынь». Амплуа – полузащитник, нападающий. Рост – 173 см, вес – 67 кг. В чемпионате ДЮФЛ за луцкую команды забил 46 голов в 70-ти матчах. За юношескую команду «Волыни» Артем провел 37 игр и забил 6 голов, за «молодежку» – 69 матчей, 32 гола.

В сезоне 2015/16 Дудик дебютировал в Премьер-лиге. Всего в элитном дивизионе Артем сыграл 28 матчей и забил 4 гола. В 2017-м году футболист подписал контракт с «Шахтером». В активе Дудика 32 матча и 8 голов за молодежный состав «горняков». Также нападающий вызывался в молодежную сборную Украины.

В 2019-м году Артем на правах аренды выступал за «Слуцк» (Белоруссия): 27 матчей, 4 гола.