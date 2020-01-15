Одним кликом мышки: Фотограф-переселенец создал виртуальные туры по музею Луганщины и краевидам Лимана (Фото)

Фотограф-переселенец Сергей Орлик в рамках проекта Travelbox создал новые виртуальные туры – по Новоайдарскому районному краеведческому музею (пгт Новоайдар, Луганская обл.) и по Лиманскому району (Донецкая обл.).

В частности, в рамках тура по в Новоайдарскому музею представлена аутентичная коллекция «Народный костюм Новоайдарщины ХІХ–ХХ вв.» (ознакомиться с туром можно по ссылке).

Как рассказал «Донецким новостям» Сергей Орлик, в музее хранится коллекция народного костюма, которая собиралась на протяжении 20 лет. Коллекция уникальна своей аутентичностью и принадлежностью жителям разных сел Новоайдарского района. Это наряды украинского и русского народов, запорожского и донского казачества, а также украинских лемков, которые были принудительно переселены из Польши и уже более 70 лет проживают в Новоайдарском районе.

В виртуальном туре костюмы представлены на манекенах, но кликнув на них мышкой – появляется детальное описание экспоната и фотография этого наряда уже на современной девушке.

Фото девушек в костюмах – ПРООН

Основной акцент – на костюмах лемков, аутентичных нарядов практически не сохранилось. «Поэтому особенную часть коллекции составляют два лемковских костюма – праздничный и свадебный, которые были подарены музею», – отметил Орлик.

Отличие женской лемковской одежды – плиссированная юбка (кабат), короткий корсет с лепестками-«лемками», фартук в складку. Свадебное платье, представленное в экспозиции музея, – все белого цвета, кроме корсета. А вот свадебный венок не сохранился, его можно увидеть только на музейных фотографиях.

Праздничный костюм лемки / Фото ПРООН

Свадебный костюм лемки / Фото ПРООН

Есть и два мужских костюма. Первый – повседневный – выполнен из толстого домотканого полотна, и сшит вручную. «Второй костюм состоит из рубашки, брюк-галифе, сапог, ремня и фуражки. Рубашка-"косоворотка" сшита из белого сатина и украшена вышивкой. Сначала вышивка была серо-голубого цвета, но теперь почти вся выгорела. Вышитая спереди полоса изначально была украшена 20-ю (осталось 15) железными пуговицами, которые когда-то были окрашены в голубой цвет (краска облупленна почти полностью). Брюки темно-синего цвета с широкими красными лампасами. Сапоги кожаные черные. Ремень черный современный. Фуражка похожа на казацкую», – описал Орлик.

Также в конце декабря прошлого года Сергей Орлик презентовал виртуальный туристический проект «Лиманщина» (см. по ссылке). Идея принадлежала отделу инвестиционной деятельности Лиманского горсовета, а все задуманное воплотил Сергей. И фотограф, и чиновники рассчитывают, что благодаря инновационной инициативе Лиманщина и в целом восток Украины привлекут больше туристов.

Всего в проекте 11 локаций Лиманской громады в виде фото и сферических панорам. В рамках тура можно совершить виртуальную экскурсию в поселок Щурово, на Оскольское водохранилище, «посетить» страусиную ферму и контактный зоопарк в Ямполе, осмотреть собор Святого Петра и Павла, туристическое село Кривая Лука, Голубые озера, «пройтись» по экологической тропе и дендропарку в Ямпольском лесничестве, увидеть заповедник «Меловая флора», Ломоносовское озеро, реку Северский Донец и Лиманский краеведческий музей.

На каждой локации есть обзорная панорама, снятая с высоты птичьего полета, и панорамы отдельных объектов. Также есть описание локации с краткой справкой об объекте и его географических координатах.

Как сообщалось ранее, Сергей Орлик начал работу по созданию проекта Travelbox VR в 2017 году. Это новый тип туристического сувенира в Украине – проект создан на стыке VR-технологии и контента 360° (фото и видео).