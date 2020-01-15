Один погибший и двое пострадавших: В полиции рассказали подробности жуткого ДТП под Славянском

Полиция начала расследование аварии, которая вчера вечером произошла в Славянском районе. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что водитель «ВАЗа», совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. В результате удара «ВАЗ» вылетел на обочину и перевернулся. Водитель получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице. В аварии пострадали также супруги из другой машины.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 14 января, около 18:30 на автодороге в Славянском районе. Погибший – 55-летний мужчина, зарегистрирован в Горловке Донецкой области. Он направлялся в сторону Харькова. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажирка автомобиля "Nissan Qashqai", жители г. Николаевки Славянского района, 51 и 48 лет», – рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.