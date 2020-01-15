Будет использоваться на КПВВ: Норвегия передала оборудование украинским пограничникам (Фото)

Пограничникам из состава Объединенных сил правительство Норвегии передало оборудование на сумму более чем 1,5 млн грн. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В рамках реализации проекта международной технической помощи совместно с правительством Королевства Норвегии в Лисичанске (Луганская обл.) состоялась передача оборудования для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов, дозиметрии и дезактивации.

Как отметил глава миссии Посольства Королевства Норвегии в Украине Фредерик Артур, важной целью этого проекта является укрепление потенциала пограничного ведомства в борьбе с незаконным перемещением источников ионизирующего излучения и ядерной контрабанды.

Пограничникам предоставлены дозиметры, спектрометры, информационные табло и система дезактивации на общую сумму более 1,5 млн грн.

Все полученное оборудование будет использоваться пограничниками на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе во время проверки людей и грузов на наличие запрещенных для перемещения через линию разграничения опасных предметов и материалов.