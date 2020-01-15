RU
Все новости

Не только из «Л-ДНР»: В России сообщили, сколько украинцев получили российское гражданство

15.01.20 13:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2019 году порядка 500 тысяч украинцев получили гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, передает российское агентство «ТАСС».

По ее словам, в 2018 году гражданами России стали 270 тысяч украинцев. Таким образом, данный показатель увеличился почти вдвое.

«И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», – отметила Казакова.

Напомним, что ранее в МВД России заявили, что в 2019 году российское гражданство в упрощенном порядке получили более 196 тыс. жителей Донбасса. Из них: более 136 тыс. чел. – жители временно неподконтрольной украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а порядка 60 тыс. чел. – жители из других районов Донбасса.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк