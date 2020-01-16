Массовая гибель рыбы на Луганщине: Убытки превысили 6,6 млн грн (Фото)

Вследствие иссушения Райгородского водохранилища (Сватовский р-н, Луганская об.) погибла рыба весом в 13 тонн, ущерб составил более 6,6 млн грн. О массовой гибели рыбы сообщает пресс-центр Государственного агентства рыбного хозяйства.

В конце декабря 2019 года во время рейда государственными инспекторами Луганского рыбоохранного патруля зафиксирован факт иссушения Райгородского водохранилища. Из-за обезвоживания рыбохозяйственного водного объекта общегосударственного значения погибла рыба, в том числе ценные виды. В частности, это верховодка (уклия), карась, окунь, плотва, толстолобик, белый амур, лещ, карп, щука, красноперка и линь – общим весом более 13 тонн.

По данному факту составлен Акт обследования рыбохозяйственного водного объекта. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, составляет 6 млн 698 тыс. 342 грн. Материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.