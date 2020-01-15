Импорт электроэнергии из России в любой момент может возобновить Кабмин (Видео)

Импорт электроэнергии из России в любой момент может возобновить Кабмин. Об этом говорится в письме Офиса президента в ответ на обращение народного депутата Украины Михаила Волынца. И это несмотря на то, что в конце декабря Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий закупать электроэнергию у России. Об этом сообщает телеканал «Украина».

По словам экспертов, приобретенными киловаттами мы финансируем российскую энергетику, вместо своей. Зато украинские шахтеры месяцами сидят без зарплаты. Долг госшахт перед людьми уже составляет 1 млрд 200 млн грн. Эти деньги должны были получить 37 тыс. украинцев, которые работают на государственных шахтах.

«Наши блоки тепловых электростанций останавливаются. Наши шахты останавливаются. Наши рабочие не получают зарплаты, не отчисляются средства в пенсионный фонд, в Фонд социального страхования. Не наполняются местные бюджеты только из-за того, что Герус протянул изменения в украинское законодательство о поставках российской электроэнергии в Украину», – комментирует ситуацию народный депутат Украины Михаил Волынец.