На Херсонщине для переселенцев построят многоэтажки

В городе Геническ (Херсонская обл.) планируют построить многоэтажные дома для переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь.

«В течение года мы планируем решать этот вопрос. Нами проведен анализ, по результатам которого мы определили, что на сегодня есть возможность построить за короткий срок жилье для переселенцев в городе Геническе. На эти выводы повлияло как его географическое положение на границе с Крымом, так и наличие свободного места под застройку. На улице 40 лет Победы есть свободный участок размером 4 гектара. Решением городских властей Геническа уже разработан детальный план территории», – рассказал Козырь.

По указанному адресу должны появиться 6 четырехэтажных дома. В них должно быть 336 квартир, общей площадью 16 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено наличие в придомовой зоне детских площадок, зеленых насаждений и паркингов.

Источник: «IPC–Херсон»