На Луганщине задержали «последователя» Винни-Пуха

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные задержали вероятного вора, который застрял в окне. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что мужчину, который пытался обворовать один из частных домов города, «на горячем» застал хозяин жилья.

«Предполагаемый вор пытался сбежать через окно и попытка оказалась неудачной. Мужчина застрял в оконном приеме, где его и обнаружили патрульные, которых владелец вызвал, заметив вора. Для выяснения детальных обстоятельств происшествия гражданина патрульные передали следственно-оперативной группе», – рассказали в полиции.