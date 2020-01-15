RU
Все новости

На Луганщине задержали «последователя» Винни-Пуха

15.01.20 13:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные задержали вероятного вора, который застрял в окне. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что мужчину, который пытался обворовать один из частных домов города, «на горячем» застал хозяин жилья.

«Предполагаемый вор пытался сбежать через окно и попытка оказалась неудачной. Мужчина застрял в оконном приеме, где его и обнаружили патрульные, которых владелец вызвал, заметив вора. Для выяснения детальных обстоятельств происшествия гражданина патрульные передали следственно-оперативной группе», – рассказали в полиции.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк