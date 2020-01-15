Представлялись участниками АТО: Полиция выявила группу, похищавшую людей с целью вымогания денег (Фото)

Следователи Нацполиции выявила преступную группу, которая через угрозы и похищение людей вымогала деньги. Группировку создал гражданин России, злоумышленники представлялись участниками АТО. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Установлено, что 26-летний россиянин создал преступную организацию ориентировочно в 2019 году. Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех эпизодов, в ходе которых вымогались суммарно 11 млн грн. Полицейские устанавливают других пострадавших.

«Работала» группировка по заказу третьих лиц. «Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги», – говорится в сообщении.

Так, участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тыс. долл. А в сентябре 2019 года в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро.

Сейчас идет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 8-ми установленных членов преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч. 4 ст.189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах…) и ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых – в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

Правоохранители опубликовали фото подозреваемых:

Полиция призывает граждан, пострадавших от действий данной группы, обращайтесь по телефонам 38 (067) 672 06 27 или звонить на «102».