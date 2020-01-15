Ляшко рассказал, как поправки Геруса бьют по энергетике Украины

В 2019 году госкомпания «Энергоатом» сократила производство электроэнергии на 1,6%, что привело к существенным потерям для госбюджета Украины. Об этом сообщил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в своем Facebook.

Ляшко отметил, что это – «потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода и тысячи украинцев, оставшихся без работы, и огромные потери для бюджетов всех уровней».

«Такие тяжелые последствия – это результат враждебной Украине и каждому украинцу политики Андрея Геруса – председателя парламентского комитета ТЭК. Этот слуга России протянул поправки в закон, которые начали российскую агрессию против энергетической системы Украины и доведение ее до банкротства с целью захвата. Это преступление Геруса против национальной безопасности Украины не имеет срока давности, и ответственность за него обязательно настигнет всех преступников, которые обрекают украинцев на бедность и безработицу», – написал политик.