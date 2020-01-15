Новые мощные передатчики устанавливаются на линии разграничения на Донбассе

Украине предоставлены 11 новых мощных передатчиков на сумму примерно 1 млн долл. Они устанавливаются на линии разграничения на Донбассе и вблизи административной границы с аннексированным РФ Крымом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, в ходе пресс-конференции на тему «Развитие украинского телерадиовещания в Донецкой, Луганской областях и на территории Крыма: 2015-2019 годы» сообщила заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

«Стратегически важный проект сейчас реализуется совместно с концерном RRT. На протяжении последних месяцев от USAID Украине предоставлены 11 новых мощных передатчиков на сумму примерно 1 млн долл.», – сообщила Ульяна Фещук.

«Эти передатчики устанавливаются на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и работают у [административной] границы с Крымом», – сообщила она.