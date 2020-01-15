При пересечении КПВВ на Донбассе участились случаи нарушений прав человека, – представитель омбудсмена

В последнее время при пересечении линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) участились случаи нарушений прав человека. Об этом сегодня, 15 января, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Так, представитель омбудсмена провел рабочую встречу с директором территориального управления (Луганская и Донецкая область) Государственного бюро расследований (ГБР) Артемом Матвеевым и его заместителем – начальником следственного управления Игорем Руденко. «В ходе встречи мы обсудили возможное сотрудничество между нашими региональными ведомствами направленное на защиту прав человека и гражданина», – написал Лисянский.

«В связи с тем, что последнее время участились случаи нарушений прав человека в местах лишения свободы, а также при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях и КПП в Луганской области (граница РФ), мы договорились о совместной деятельности по данным направлениям», – добавил представитель омбудсмена.